Dal roof garden alle strade della città vecchia, la nostra squadra vi farà vivere la kermesse come non l’avete mai vista. Interviste ai big, gallery fotografiche, news di gossip e incursioni culinarie tra i vicoli della città

L’appuntamento per la squadra di giornalisti di LaC e LaCity è in piazza Bresca. Ci si ritrova, si distribuiscono i pass stampa e si pianifica la giornata. Qualcuno studia le scalette delle conferenze stampa del roof garden, la sala stampa riservata alle testate nazionali più grandi, dove quest’anno saremo presenti con una nutrita troupe di giornalisti, cameraman e collaboratori. Altri già monitorano i social a caccia delle prime indiscrezioni della giornata.

La nostra promessa? Raccontarvi il Festival dall’interno, cercando di farvi respirare quel clima unico che si vive solo a Sanremo, tra il caos gioioso della cittadina e l’adrenalina dei preparativi dentro e fuori l’Ariston. Vi porteremo interviste esclusive ai big, alle nuove proposte e agli addetti ai lavori, ma non solo.

Ci saranno gallery fotografiche di gossip, articoli di moda e beauty, curiosità e news dell’ultimissima ora per farvi vivere il Festival come se foste qui con noi, accanto al teatro più blindato d’Italia. Vi aggiorneremo con articoli in tempo reale su LaCnews24 e LaCity, e saremo in diretta nei tg del pomeriggio e della sera con ospiti eccezionali e collegamenti live per raccontarvi tutto quello che accade a Sanremo. Già stasera nell’edizione delle 20.30 del nostro tg è previsto il videomessaggio di Brunori Sas.

Un dispiegamento di forze fortemente voluto dall’editore, Domenico Maduli, che ha deciso di affidare questa impresa a tre giornalisti sanremaschi di lungo corso. Ci sarò io, con i miei 18 Festival alle spalle, Lorenza Sebastiani, firma prestigiosa di Vanity Fair, Panorama e Oggi, considerata una delle migliori free lance italiane, e Luca Varani, veterano del giornalismo musicale, con decine di articoli su riviste storiche come Tutto Musica e Spettacolo, Rock Hard e Prog.

Ma non saremo solo dentro il teatro. Francesco Spina, il nostro uomo sul campo, vi accompagnerà in giro per la città a scoprire l’immenso villaggio di musica e divertimento che anima le strade di Sanremo durante il Festival. Vi faremo entrare nei temporary shop e temporary experience, gli spazi artistici e musicali che tanti cantanti hanno allestito nei vicoli della città vecchia.

E non mancheranno le incursioni culinarie. Assaggeremo insieme le specialità di Sanremo, vi sveleremo i piatti preferiti dai cantanti e chiederemo agli chef qualche segreto sui menù dei famosi.

Musica, certo. Ma anche moda, spettacolo e gusto. Perché, come dice il vecchio jingle, Sanremo è Sanremo. E noi vogliamo viverlo insieme a voi, raccontandovi ogni angolo di questa avventura. Pronti a seguirci?