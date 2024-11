Nella cornice del Parco Cupone la performance con Michele Placido e le musiche de I Phaleg

In prima assoluta, nella suggestiva cornice del Parco Cupone, in Sila, domani sera – mercoledì 6 luglio –lo spettacolo “Sulle Orme di Annibale” con Michele Placido e le musiche de I Phaleg, sui testi di Paolo Rumiz. L’evento, che si terrà all’Anfiteatro della Sila a partire dalle 21.30, si terrà nell’ambito dell’iniziativa “Incontri sul treno” che si tiene al Centro Natura Parco Cupone in Sila a partire da domani, nell’ambito della prima conferenza nazionale sulle ferrovie storiche e turistiche.

Venerdì 7 luglio, a partire dalle 9, si parla infatti della “grande bellezza” dei binari d’Italia, attesa la presenza del governatore della Calabria Mario Oliverio, oltre che dell’amministratore unico delle Ferrovie della Calabria Marco D’Onofrio e della presidente del Parco Ente Sila, Sonia Ferrari. Sempre venerdì si terrà il convegno sul tema “Esperienze a confronto: un treno chiamato desiderio”, ad introdurre il sottosegretario ai beni culturali Dorina Bianchi, presenti tra gli altri il presidente ASSTRA, Massimo Roncucci e il presidente della Sezione Trasporto Ferroviario ASSTRA, Massimo Nitti. Le conclusioni della giornata sono affidati al sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Umberto Del Basso De Caro.