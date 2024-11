Hanno scelto la scenografia più bella per pronunciare il fatidico sì: Alessandra e Francesco hanno coronato il loro sogno d'amore sulla spiaggia di Soverato con il primo matrimonio sul mare nella perla dello Ionio. «Speriamo che queste nozze aprano un filone e diano la possibilità anche ad altre coppie di potersi sposare in questa location meravigliosa. Siamo felici». E così, tra il panorama mozzafiato, la magica atmosfera del tramonto, l'affetto di amici e parenti e gli occhi di qualche curioso, il sogno degli sposi, di Soverato lei, di Benevento lui, è diventato realtà.

A unire in matrimonio i due innamorati è stato il sindaco della città Ernesto Alecci: «siamo in un angolo di paradiso, sono orgoglioso e onorato di celebrare questo primo matrimonio sulla spiaggia - ha affermato - penso che possa essere anche un modo per pubblicizzare la nostra città e far muovere l'economia estiva. Tanti sposi della nostra regione, o di fuori, potranno venire a celebrare il loro giorno più bello a Soverato con un mare che da due anni è bandiera blu. Siamo davvero contenti, come amministrazione comunale, di aver avviato questa iniziativa».