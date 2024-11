La prima parte del reportage è dedicata all’incontro tenutosi al Beijing Easyhome Ankang Imported Food Supermarket. Guidati dal Presidente di Fincalabra, Luca Mannarino, i rappresentanti delle 22 aziende regionali dell'eccellenza enogastronomica, hanno avuto modo di confrontarsi, con i vertici manageriali del Supermarket

Speciale missione FINCALABRA Calabria in Cina: la prima parte del reportage di tre puntate de 'L’Inviato Speciale, La verità che non conosci, a cura di Pasquale Motta realizzato a Pechino in occasione della missione che si è svolta dal 31 ottobre al 4 novembre scorsi, è andata in onda ieri sera.

Questa prima parte è dedicata all’incontro tenutosi al Beijing Easyhome Ankang Imported Food Supermarket. Guidati dal Presidente di FINCALABRA, Luca Mannarino, i rappresentanti delle 22 aziende regionali dell'eccellenza enogastronomica, hanno avuto modo di confrontarsi, con i vertici manageriali del Supermarket. Interviste agli operatori economici calabresi che sono stati selezionati per la missione e agli operatori cinesi incontrati nel corso della missione.