La commedia di tre atti, in vernacolo, andrà in scena alle ore 20:30 presso l’auditorium della Parrocchia “Maria Regina della Famiglia”nella popolosa frazione Marina. Lo spettacolo a cura dell’associazione Nocerattorinese” vedrà la regia di Manuela Crapis

La compagnia teatrale “Nocerattorinese”, sotto la regia di Manuela Crapis ritorna in scena con un nuovo spettacolo dal titolo “Cose e pazzi”, dopo i successi precedenti di “E cumuvo Diu” e di “Ammucciaammuccia ca pare tuttu”, l’associazione teatrale di Nocera Terinese ci riprova con una nuova commedia in tre atti che sarà proposto questa sera alle 20:30 nell’auditorium della Parrocchia “Maria Regina della Famiglia” di Marina di Nocera Terinese, ospiti del giovane Parroco don Francesco Santo. La prosa in vernacolo calabrese che propone “Nocerattorinese”, è stata già stata molto apprezzata dal pubblico del centro della costa tirrenica e non solo. Le precedenti commedie del gruppo teatrale, infatti, hanno avuto modo di potersi esibire anche in altri centri dell’entroterra lametino. Sotto la direzione della regista Manuela Crapis, dunque, questa sera, andranno in scena: Riccardo Macchione, Orietta De Cario, Gianpaolo Posa, Gigio Mancini, MartinaRotundo, Marina Pulice e Adriana Carpino.Scenografia Roberto Mendicino e Romano Palmieri. Al trucco Marta Lucia Macchione. Acconciature Carmela Mendicino.