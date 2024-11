L’intero ricavato sarà direttamente devoluto al comune laziale, il cui sindaco ha dato, nei giorni scorsi, disponibilità alla propria presenza. L’evento si svolgerà il 24 settembre a partire dalle ore 20 presso lo stadio comunale di Locri

Il 24 settembre, a partire dalle ore 20.00, a 30 giorni esatti dal disastroso sisma intervenuto sul Centro Italia, Locri, la Locride e tutta la Calabria daranno vita ad un evento unico.



Con il patrocino della Città di Amatrice, della Città di Locri, della Provincia di Reggio Calabria e del Consiglio regionale calabrese, Studio54network, darà vita a una tappa speciale di Studio54Live, la ventennale festa-concerto, con l’obiettivo di recuperare fondi da destinare direttamente al Comune di Amatrice. L’intero ricavato sarà infatti direttamente devoluto al comune laziale, il cui sindaco ha dato, nei giorni scorsi, disponibilità alla propria presenza.



Già confermati ospiti di calibro nazionale e internazionale tra cui Ruly Rodriguez, Sugarfree, Antonio Maggio, Mr. Rain, Pierdavide Carone, Quarta Aumentata, Francesco Baccini, Moreno, Kelly Joyce, Tanya Borgese, Chiara e Martina, Carboidrati, Shark & Groove.



«Un’occasione unica per dimostrare quanto la Locride, la Provincia di Reggio e l’intera Calabria possano e sappiano essere solidali». Il sindaco Giovanni Calabrese e l’Amministrazione comunale invitano tutta la popolazione calabrese a dimostrare la propria sensibilità. «Un evento unico in tutta la regione Calabria- dice il primo cittadino locrese, che ha voluto fortemente questa iniziativa, condivisa anche con il primo cittadino di Amatrice- particolare e commovente perché vuole ricordare le vittime del terremoto proprio ad un mese dal tragico destino che li ha colpiti e allo stesso tempo aiutare il popolo di Amatrice attraverso la musica con una raccolta fondi. Sarà l’occasione, inoltre per stare insieme e vicino al sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, con cui abbiamo interagito in questi giorni e ha dimostrato la sua piena collaborazione e già ringraziato quanti vorranno, attraverso la loro presenza allo stadio, contribuire per far rinascere la propria cittadina».