Il re della chitarra jazz torna in Calabria dopo 8 anni e incanta il pubblico del Parco archeologico Scolacium

I successi di una carriera lunga più di quaranta anni dello straordinario chitarrista Pat Metheny al parco archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia per uno degli appuntamenti più intensi della 18ma edizione di Armonie d'Arte Festival diretto da Chiara Giordano. Accanto al re della moderna chitarra jazz i talentuosi compagni di viaggio: il batterista messicano Antonio Sanchez, la malesiana Linda May Han Oh al contrabbasso e il britannico Gwilym Simcock al pianoforte.

L'icona della chitarra Metheny, vincitore di 20 Grammy Awards, è tornato in Calabria a otto anni di distanza dal suo trionfale debutto sempre al parco archeologico Scolacium proponendo brani di immenso carattere espressivo, per due ore intense di musica, tra virtuosismi strumentali ed armonici. A suggellare il grande evento anche la consegna dell'omaggio Pitagora d'Argento del Maestro orafo crotonese Michele Affidato a Pat da Armonie d'Arte Festival.