Testimone della guerra in Medio Oriente, ha mandato un video dal campo di battaglia: «Il mio è un messaggio di speranza che questa tragedia termini e io più di ogni altro prego per la pace». L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva su LaC Tv dal 7 al 9 febbraio

Il direttore artistico Fabrizio Venturi invita sul palco della terza edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024 il cantautore israeliano Victor Frei, militare graduato combattente delle forze speciali israeliane.

Victor Frei ha inoltrato un videomessaggio direttamente dal campo di battaglia, al direttore artistico Fabrizio Venturi, mediante cui conferma la sua presenza al Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024, in qualità di ospite. Emozionato e colmo di speranza ha affermato: «Ringrazio il direttore artistico Fabrizio Venturi per avermi invitato al Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024. Il mio è un messaggio di speranza che questa tragedia termini ed io come artista e allo stesso tempo militare più di ogni altro prego per la pace. È proprio il soldato che deve soffrire e portare le ferite più profonde e le cicatrici della guerra e di questo la mia canzone parla. Sono Victor Frei. Ci vediamo a febbraio».

La terza edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024 si terrà dal 7 al 9 febbraio, nel Teatro della Federazione Operaia Sanremese Fos e sarà trasmesso in diretta televisiva su LaC Tv e in diretta radiofonica.

Il direttore artistico Fabrizio Venturi ha dichiarato: «Victor Frei sarà un ospite d'eccezione del Sanremo Cristian Music Festival 2024, sia in quanto cantautore rock della christian music dotato di una voce molto potente e molto particolare, sia in quanto testimone diretto della guerra tra Israele e Palestina, che egli vive personalmente sul campo di battaglia. Il nostro Festival, come più volte abbiamo affermato, nella presente edizione tratterà il tema delle guerre, causa della distruzione del Creato di Dio, che annullano la pace, la gioia e la bellezza della vita, che il Nostro Signore e Padre vuole per i suoi figli. La presenza di Victor che, direttamente dal campo di battaglia, raggiunge il Festival della Canzone Cristiana, è attestazione viva di come la musica sia il veicolo privilegiato per l'instaurazione del dialogo e, conseguentemente, per l'affermazione del valore della pace e dell'amore. Sant'Agostino affermava che chi canta prega due volte e noi attraverso il canto, che è la nostra preghiera, intendiamo dimostrare come la musica veicoli la pace e la speranza».

Victor Frei è sposato con la veneziana Giulia Shiff, pilota italiana di Mira, arruolata come combattente volontaria nelle "Forze speciali della Legione internazionale in Ucraina", ritornata in Italia dopo mesi al fronte, ex allieva dell'Aeronautica militare, espulsa dall'accademia di Pozzuoli dopo la denuncia di violenze subite durante il rito del battesimo del volo che conclude il corso degli aspiranti piloti. Si sono conosciuti lo scorso anno in battaglia.