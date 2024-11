Giuseppe, 8 anni, ha duettato con il concorrente della squadra blu Einar e con il suo idolo, il cantante vincitore di Sanremo Ermal Meta. Ecco cosa è successo durante il talent show condotto da Maria De Filippi

Giuseppe 8 anni, dalla Calabria al palco di Amici grazie alla passione per il canto e al profondo affetto verso il suo idolo, il cantante Ermal Meta. Una serata di forti emozioni quella andata in scena durante il talent show condotto da Maria De Filippi. Tra i momenti più significativi della quinta puntata andata in onda su Canale 5, il duetto tra il cantautore venuto dai Balcani con il concorrente della squadra blu, Einar. L’esibizione del brano “Vietato morire”, con il quale Ermal Meta si conquistò il terzo posto a Sanremo nel 2017, ha portato con sé un’inaspettata sorpresa. A fare il suo ingresso in uno dei format più noti della televisione, il piccolo talento di Squillace, provincia di Catanzaro.

La storia di Giuseppe, 8 anni di Squillace

Giuseppe è una piccola star dei social da quando, nell’inverno scorso, il video della sua interpretazione del brano vincitore di Sanremo “Non mi avete fatto niente” aveva conquistato la rete. E anche il cuore di Ermal Meta che, in occasione del concerto ad Assago, lo aveva voluto accanto a lui sul palco. Ieri sera, un nuovo tassello della fiaba vissuta dal piccolo talento calabrese. Dopo la performance è lo stesso cantante a presentarlo al grande pubblico: «Vi presento Giuseppe, un bambino di 8 anni che ha però il coraggio di stare sul palco di fronte a tutti». Successivamente sarà la stessa conduttrice Maria De Filippi a contestualizzare la sua presenza ad Amici.

