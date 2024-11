Alla Summer Arena di Soverato ci sarà anche la 'Cheap Thrills' di Sean Paul in concerto mercoledì 10 agosto

Sarà l’appuntamento internazionale della Summer Arena e, forte anche del successo di queste settimane della sua “Cheap Thrills”, nata dalla collaborazione con Sia, si prevede un’altra grande festa per la città di Soverato. Lui, il protagonista della serata del 10 agosto a Soverato, è Sean Paul, il rapper giamaicano esploso alla fine degli anni ’90, che torna in Italia per una nuova serie di concerti.

Il tour che toccherà anche la Summer Arena per la programmazione della Esse Emme Musica di Maurizio Senese, vedrà esibirsi nuovamente in Italia la star della dancehall che ha di fatto generato un nuovo stile musicale fondendo la musica reggae giamaicana ai ritmi urbani dell’hip hop e alle sonorità caraibiche, attirando l’attenzione internazionale già a partire da “Get busy” e “We be burning”, in vetta alle classifiche mondiali qualche anno fa. E’ entrato nella topten delle classifiche Billboard rap con “Hot Gal Today”, prima di accedere al mainstream del pop nel 2002 con “Dutty rock”, e nel 2005 con “The Trinity” che hanno riscosso enorme popolarità, sempre in cima alle classifiche.

«Negli ultimi giorni qualche piccolo giornale locale che disinforma, più che informare, ha lasciato intendere che la programmazione della Summer Arena potrebbe venire sospesa – ha tenuto a dire Maurizio Senese -. Evidentemente non è così. Ringrazio gli autori di questa disinformazione, appunto, perché così mi permettono di chiarire la situazione e di augurare loro una buona estate, così come a tutti i catanzaresi che, se vorranno trascorrere qualche bella serata o seguire concerti di portata internazionale, dovranno spostarsi fino a Soverato, in caso contrario potranno solo andare a dormire presto».

I biglietti per assistere al concerto del 10 agosto a Soverato, dal costo di 34,50 euro, sono per posto unico non numerato. I tagliandi possono essere acquistati online attraverso il circuito Ticket Service Calabria e Ticket One, di cui Ticket Service è partner, oppure nei Ticket Service point, nelle prevendite abituali.