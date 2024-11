In attesa del gran finale previsto per domenica 27 agosto Maurizio Senese traccia un bilancio della seconda edizione: «Doppiati i risultati dello scorso anno»

La Summer Arena è pronta a ospitare l’ultimo appuntamento in cartellone per l’edizione dell’estate 2017. Ideata e gestita, anche nella programmazione degli eventi, dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, l’area si appresta a vivere un grande finale con un protagonista d’eccezione, Mario Biondi, che terrà domenica 27 a Soverato l’unica data calabrese del Best of soul tour.

Il bilancio della seconda edizione

In attesa dell’ultimo concerto, dunque, comincia però il tempo dei bilanci, tutti positivi per la Esse Emme Musica: la Summer Arena quest’anno, forte anche di una offerta più ampia, apprezzabile da pubblici sempre più differenti, ha raggiunto il ragguardevole traguardo dei 35mila paganti, doppiando praticamente i risultati dello scorso anno. Ma c’è di più: dalla Esse Emme Musica fanno sapere che di queste migliaia di paganti, solo il 40% è stato calabrese. Questo significa che con una programmazione di eventi dal vivo come quella proposta da Senese, si possono benissimo creare, oltre a notevoli indotti economici per il territorio, anche delle attrattive turistiche più complete, proponendo una offerta più ampia e appetibile.

Le parole del promoter Maurizio Senese

Lo sanno bene l’Amministrazione comunale di Soverato e il sindaco Ernesto Alecci, fin da subito al fianco della Esse Emme Musica in questo progetto: «A loro va il mio sincero ringraziamento – ha avuto modo di affermare Maurizio Senese -, così come agli sponsor nazionali e regionali che ci hanno voluto accompagnare in questo viaggio. Senza dimenticare il maestro Michele Affidato che ha premiato con delle sue opere gli artisti ospiti della rassegna».

Se quindi quella di domenica sera vuole a tutti gli effetti essere una festa di arrivederci al prossimo anno, lo sarà, e con una serie di partecipazioni eccellenti: da sempre grande sportivo e tifosissimo giallorosso, Maurizio Senese ha voluto invitare a festeggiare con gli spettatori della Summer Arena anche l’US Catanzaro che prenderà parte all’evento. Oltre alle Aquile, parteciperanno alla serata anche le ragazze della squadra di pallavolo Volley Soverato.