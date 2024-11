Ai cantanti ospiti della rassegna andrà il Pitagora d’argento di Michele Affidato

Cominceranno nella giornata di lunedì i lavori per l’allestimento della Summer Arena al campo Nunzio Marino di Soverato, l’area a cura della Esse Emme Musica di Maurizio Senese che ospiterà alcuni grandi eventi che caratterizzeranno l’estate della costa jonica catanzarese.

La struttura avrà una capacità di ben oltre 4000 posti; quelli a sedere numerati saranno suddivisi in sette settori: Vip (120), Gold (550), Poltronissima (550), Poltrone (520), Tribuna frontale (969), Tribuna sinistra (585), Tribuna destra (753); sono previste recinzioni e ingressi che favoriscano e disciplinino l’uscita e l’entrata di un flusso di gente così ampio, garantiti anche da un adeguato servizio d’ordine.

Non mancherà poi un mega palco sul quale si alterneranno gli ospiti del programma previsto: si comincerà ufficialmente il 15 luglio con il concerto di Fedez e J-Ax, si proseguirà poi l’8 agosto con Fiorella Mannoia, il 10 con Sean Paul, il 18 agosto sarà il turno di Vinicio Capossela, il 21 quello di Gianna Nannini. Chiuderà il programma, almeno per il momento, il concerto di Alborosie previsto per il 25 agosto.

Ad ognuno degli artisti ospiti della Summer Arena, inoltre, il primo cittadino di Soverato, Ernesto Alecci, consegnerà un riconoscimento, il Pitagora d’argento del maestro orafo Michele Affidato. La scultura, realizzata da Affidato raffigura il filosofo e matematico Pitagora, fondatore della Scuola Pitagorica nella antica Kroton, considerata capitale della Magna Graecia. Nel dare forma al Pitagora d’Argento, Affidato si è ispirato al dipinto di Raffaello Sanzio “La scuola di Atene”, custodito nei Musei Vaticani, in cui sono raffigurati i più celebri filosofi e matematici dell’antichità ed in cui Pitagora compare in primo piano, seduto ed intento a leggere un grosso libro. Un’opera, questa, che il maestro orafo calabrese ha voluto ideare e realizzare al fine di promuovere in importanti eventi la storia e la cultura del suo territorio. Infatti, non da ultimo, il Pitagora D’Argento è stato consegnato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed al Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.