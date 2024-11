VIDEO | "Regalami un sorriso" è il titolo dell'evento in programma il 14 giugno al teatro comunale. Il ricavato servirà per l'acquisto di un mezzo di trasporto per disabili in carrozzina

Sta realizzando il suo sogno Mino, 37enne di Isca sullo Ionio, affetto da tetraparesi spastica costretto a vivere in carrozzina, un sogno che vuole realizzare per sé stesso e per tutti i ragazzi che vivono la disabilità. Da alcuni mesi è impegnato insieme ad una trentina di associazioni di volontariato del soveratese, coordinate da La Casa del Sole, nel progetto Minos’s Friend. Una raccolta fondi per l’acquisto di un mezzo di trasporto per ragazzi speciali, del costo di 21mila euro, che sarà messo a disposizione gratuitamente di tutti coloro che ne avranno bisogno. Una catena di solidarietà che ha dato vita ad una serie di eventi ludici, artistici e sportivi a scopo benefico, che avranno il momento clou nel gran galà “Regalami un sorriso” in programma il 14 giugno al teatro comunale di Soverato. A salire sul palco per regalare la loro musica saranno Mimmo Cavallaro, Ciccio Nucera, Francesco Giannini e gli Alma Folk.

Insieme per una giusta causa

I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa nella sala consiliare della città dell’ippocampo dai sindaci dei due comuni coinvolti, Ernesto Alecci e Vincenzo Mirarchi, dai volontari Emma Sigillò e Peppe Chiaravalloti, promotori della manifestazione benefica, dal testimonial Mimo Mammolenti e dagli artisti Cavallaro, Nucera e Giannini. La serata sarà presentata da Rossella Galati e Tonino Trapasso. «Quando si tratta dei nostri valori e di aiutare chi ha bisogno, la nostra musica deve essere in prima linea» ha affermato Ciccio Nucera. «Se si può dare una mano a chi in questa società ha dei problemi, è sempre bene farlo – ha aggiunto Mimmo Cavallaro-. Noi come musicisti, come artisti di questo territorio abbiamo il dovere, e il piacere, di partecipare a queste iniziative importanti per il sociale».