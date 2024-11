Ad interpretare il protagonista del celebre romanzo pirandelliano, Enrico Lo Verso. Appuntamento il 23 novembre

Nuovo appuntamento al Teatro comunale di Catanzaro. Il 23 novembre, dalle 21, andrà in scena “Uno Nessuno Centomila”, adattamento teatrale del più celebre romanzo di Luigi Pirandello. Sul palco, dopo 70 repliche tutte sold out, Enrico Lo Verso. Un omaggio al noto autore siciliano nel 150esimo anniversario dalla sua nascita. Lo Verso, per un periodo lontano dai riflettori, interpreterà l’eroico protagonista Vitangelo Moscarda. Un ritorno speciale che vedrà il professionista cimentarsi con uno dei testi più classici della letteratura italiana contemporanea.

In scena “Uno, nessuno, centomila”

Fulcro del racconto, il dramma della “maschera” intesa come stratagemma dell’esistenza e dell’identità. Un’indagine a tutto tondo sulla complessità dell’individuo moderno. La regia, curata da Alessandra Pizzi, ha riadattato il testo per valorizzare ancora di più il ruolo di Lo Verso come protagonista. Un uomo di oggi che vaga nelle difficoltà della quotidianità, alla ricerca di conferme esterne, sino alla conquista della consapevolezza del proprio sé che è l’unico vero traguardo dell’esistenza. Le scuole superiori di primo e secondo grado saranno coinvolte nella mattinata in apposita performance.

g.d'a.