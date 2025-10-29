Il romanzo, Premio Bancarella 2025, raccontato dall’autrice Milena Palminteri nel dialogo con Sabrina Pugliese e Marcostefano Gallo, e “sceneggiato” con quadri animati, che hanno restituito agli spettatori l’atmosfera del racconto e la vastità dell’intreccio della storia

“Come l’arancio amaro” di Milena Palminteri è stato il libro protagonista, al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, del nuovo appuntamento di Caudex – Visioni letterarie, diretto da Sabrina Pugliese. Il romanzo, Premio Bancarella 2025, è stato “raccontato” sul palco dalle parole dell’autrice, appassionata e rigorosa nel dialogo intrattenuto con Sabrina Pugliese e Marcostefano Gallo, e “sceneggiato” attraverso appropriati quadri animati, che hanno saputo restituire agli spettatori l’atmosfera del racconto e la vastità dell’intreccio della storia.

Davanti ad un sipario ancora chiuso, una giovane donna seduta davanti alla sua scrivania, Carlotta, ha introdotto il pubblico alla sua storia. U na storia tipica delle donne siciliane, storie di sottomissioni, ma con al centro la ricerca della verità, che è ricerca delle proprie origini, storie di donne i cui destini si intrecciano dagli anni Venti fino al 1960 . Da un lato c'è Nardina, la sua madre adottiva, dolce e rassegnata, costretta a fingere in un mondo dominato dalle convenzioni e dai rigidi schemi nobiliari. Dall'altro c’è Sabedda, la sua madre biologica, costretta al sacrificio straziante per amore e povertà. È un racconto potente, quello della Palminteri, che i quadri teatrali e il dialogo serrato con Sabrina Pugliese e Marcostefano Gallo indicano agli spettatori, indirizzandoli verso il contesto storico e il significato del romanzo, dove campeggia il profumo di una Sicilia magnifica ma anche crudele.

La scena teatrale ha colpito per il suo forte impatto: un bellissimo tavolo imbandito simbolo della nobiltà dominava il palcoscenico, mentre cesti di agrumi, piante grasse e teste di moro incorniciavano la narrazione, dando fondo e struttura alla recitazione del folto e talentuoso cast di attori che si sono avvicendati sul palco, Rosy Vergori, Eugenio Nicolazzo, Walter Vasta, Renato Santorelli, Ferdinando Furci, Fedora Cacciatore, Rosellina Aiello, Ruggero Chieffallo e Vincenzo Muraca. La performance corale, sapientemente diretta da Sabrina Pugliese, ha garantito che ogni voce e ogni destino trovasse la sua giusta risonanza.

A infondere l’anima musicale all’evento, è stata la voce toccante di Chiara Vescio, accompagnata dallo struggente e malinconico mandolino di Luigi Vizza e dalla chitarra di Vittorio Viscomi. Le loro note e le canzoni hanno ricordato che, nonostante le difficoltà della vita, il fiore dell'arancio amaro, simbolo di libertà, è destinato a sbocciare. L’evento si è concluso con applausi scroscianti e un gesto affettuoso: gli attori, scesi in platea, hanno offerto all’affascinato pubblico dolci tipici siciliani.