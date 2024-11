Mancano pochi giorni al debutto a Catanzaro di Graecalis - Il vento della parola antica e la stagione 2019 di rappresentazioni classiche a cura del Teatro di Calabria registra già un "sold-out".

Per il debutto di Antigone, la celebre tragedia di Sofocle che aprirà il cartellone della sesta edizione della rassegna, il TdC ha già chiamato il "tutto esaurito" (gli eventi il primo e 2 luglio).



L'entusiasmo che si percepisce intorno alla manifestazione confezionata dal Teatro di Calabria, riferisce una nota stampa, è tangibile: tante le richieste giunte da ogni parte della Calabria di spettatori che, tra luglio e agosto, arriveranno a Catanzaro per prendere parte al Ciclo di rappresentazioni classiche in scena presso il suggestivo Complesso monumentale del San Giovanni.



I preparativi fervono per un'edizione che si preannuncia speciale sotto molti punti di vista: in primo luogo, la notizia del Patrocinio che la manifestazione ha ricevuto da parte del Ministero dei Beni Culturali. Un prestigioso riconoscimento che inorgoglisce la compagnia che, in meno di dieci anni, è riuscita a creare una rassegna di rilievo all'interno del panorama culturale regionale. A ciò s’aggiunge il "ritorno a casa" di Graecalis al Complesso San Giovanni, dove tutto è partito. Un luogo simbolico per le attività e la vita artistica del Teatro di Calabria. Un risultato importante ottenuto grazie all'impegno dell'Assessorato alla Cultura, che riconosce l’evento come manifestazione strettamente legata alla Città e per essa di rilevante importanza.

La tragedia "Antigone" di Sofocle e l'esilarante commedia di Plauto "Miles gloriosus” si alterneranno armonicamente nella stagione 2019 di Graecalis, in un susseguirsi di emozioni.