Lello Arena e Giorgia Trasselli tornano al Garden di Rende, dopo il sold out registrato nel 2020 con Miseria e Nobiltà, per un’altra rappresentazione nota al grande pubblico, trasposizione teatrale di un grande successo cinematografico. Il 16 novembre saranno di scena con Parenti Serpenti, nell’ambito della 19ma edizione della rassegna Primafila promossa dall’associazione Novecento presieduta da Luisa Giannotti con la direzione artistica di Benedetto Castriota.

Dal grande schermo al palcoscenico

L’omonimo film di Mario Monicelli del 1992 è una divertente ma amara commedia nella quale si racconta il Natale trascorso da un’anziana coppia di genitori insieme ai figli emigrati lontano da casa, costantemente in bilico tra le risate e le crudeltà di cui solo i più stretti congiunti possono essere capaci. Lo spettacolo, scritto da Carmine Amoroso, per la regia di Luciano Melchionna, porterà in scena, oltre a Lello Arena e Giorgia Trasselli, gli attori Raffaele Ausiello, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta, Carla Ferraro, Luciano Giugliano e Annarita Vitolo. L’evento è inserito tra gli eventi storicizzati sostenuti dalla Regione Calabria e gode del patrocinio dei comuni di Altomonte, Castrovillari, Mormanno e Rende.