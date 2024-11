Lo spettacolo prodotto dalla compagnia teatrale cosentina “Rossosimona” arriva a Milano, per il teatro ragazzi a novembre il debutto di una nuova produzione

Nel 2016 si è aggiudicata il premio dell’Associazione Nazionale Critici Italiani e la nomination al premio “Le maschere del Teatro Italiano” nella sezione Monologhi. Milvia Marigliano, attrice di grande bravura e spessore, continua a calcare i palcoscenici italianim portando in tournée un testo scritto appositamente per lei da Sergio Pierattini, la cui direzione è affidata a Peppino Mazzotta, non nuovo alla regia teatrale.

“Ombretta Calco”, prodotto da Teatro Rossosimona, non smette di affascinare il pubblico e dopo aver toccato le maggiori città italiane - ultima Roma, dove ha stazionato al Piccolo Eliseo dal 24 maggio al 4 giugno scorsi - ora ritorna a Milano, dove andrà in scena al Teatro dell’Elfo dal 7 al 12 novembre. Marigliano interpreta una donna che si racconta, sospesa (realmente e metaforicamente) fra illusioni e frustrazioni, fallimenti e desideri, alla ricerca di una felicità semplice e rassicurante che trascende il tempo e lo spazio.

Novembre si preannuncia denso di eventi per Rossosimona, compagnia fondata e diretta da Lindo Nudo, che vedrà nuovamente in scena “Felici matrimoni”, commedia divertente e ironica sul tema della coppia e degli strani equilibri che si instaurano fra moglie e marito.

Seguendo l’uso del travesti, “Felici matrimoni” vede due attori cosentini, Francesco Aiello e Paolo Mauro, interpretare anche i ruoli femminili sotto la direzione di Lindo Nudo.

Lo spettacolo, che è inserito nel circuito Diteca Nord, sarà al Teatro San Giuseppe di Mormanno (Cs) il 18 novembre alle ore 21 e al Teatro Comunale di Rovito (Cs) il 19 novembre alle 18.30.

A fine novembre è previsto anche il debutto di una nuova produzione, un progetto ideato e diretto da Dora Ricca rivolto agli istituti secondari inferiori. “Anche io sono Malala: storia di una ragazza come me” è liberamente ispirato alla vita di Malala Yousafzai, premio Nobel per la Pace 2014, ed ha come protagonista l’attrice Noemi Caruso.