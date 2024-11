Si inaugurerà sabato 16 gennaio e resterà aperta fino al 4 marzo al museo Marca di Catanzaro la nuova mostra ‘The dark side of the moon’ di Giorgio Lupattelli

Il presidente della provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, il direttore artistico, Rocco Guglielmo, hanno accolto l'invito degli organizzatori Michele Giovanni Prencipe e Gerardo Tenza per presentare insieme "The dark side of the moon", la nuova mostra di Giorgio Lupattelli, curata da Gianluca Marziani.

Giorgio Lupattelli esporrà opere inedite realizzate appositamente per gli spazi del Marca, e altre meno recenti ma strettamente legate a queste ultime, in un continuum ideale, che metabolizzando l'immaginario digitale ricrea il mondo cinetico che racconta le mutazioni, le scienze biologiche, l'impatto ipermediale del nostro tempo, sono i diversi contenuti tematici delle opere esposte a Catanzaro. Con rara potenza espressiva Giorgio Lupattelli descrive il cortocircuito della nuova umanità' contemporanea. Il Gruppo Pubbliemme e LaC sono partners tecnici della mostra.

La mostra rimarrà aperta dal 16 gennaio al 4 marzo 2016.