Grande attesa per l'ultimo appuntamento della seconda edizione di "The Voice Kids", talent show che premia le più belle voci nazionali tra i 7 e i 14 anni. Alla finalissima di stasera, condotta da Antonella Clerici su Rai 1 a partire dalle 21:30, parteciperà la calabrese di Montalto Uffugo Desiree Malizia. La 14enne dalla voce profonda e potente fa parte del gruppo capitanato da Loredana Bertè.

Il pubblico calabrese durante le precedenti puntate del format ha fatto un tifo straordinario per la 14enne e tutti gli altri concorrenti corregionali che purtroppo sono stati eliminati, e freme per sapere se sarà proprio lei a vincere la popolare competizione canora. In ogni caso sarà una grande festa musicale, a cui prenderanno parte i 12 finalisti, tre per ciascuno dei quattro team in gara, capitanati da Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa.

Il regolamento per la finalissima

Nel corso di questa puntata finale, i giovani talenti si sfideranno l’uno contro l’altro. Al termine del primo giro di esibizioni, ciascun coach deciderà chi tra i tre della propria squadra porterà avanti nella competizione.

I quattro che approderanno al secondo turno si cimenteranno, quindi, in un’ulteriore esibizione canora, il cui giudizio sarà sottoposto al pubblico presente in studio. Il voto del pubblico in studio decreterà il vincitore del programma. Il pubblico in studio, individuato e selezionato dalla Rai, avrà a disposizione un telecomando elettronico attraverso cui esprimerà la propria preferenza.

Dunque, non resta che attendere, e tra poche ore si scoprirà chi sarà il vincitore di questa avvincente edizione di “The Voice Kids”.

Le quattro squadre

La squadra di Arisa è composta da: Alice Alfonso, Emma Buscaglia e Amelie Rizzi;

La squadra di Gigi D'Alessio è composta da: Lulù Sollazzo, Luigi Vitagliano e Angelica Stuppia;

La squadra di Clementino è composta da: Rita Longarno, Alex Racioppi e Simone Grande;

La squadra di Loredana Bertè è composta da: Desiree Malizia, Valentina Giamboi e Yari Verdesca.