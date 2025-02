Il trapper romano in gara con "Damme 'na mano" potrebbe sorprendere tutti con una proposta di matrimonio. Indiscrezioni su un carico di 4mila rose rosse per la sua dolce metà

Sanremo 2025 si tinge di rosa… o meglio di rosso. Tony Effe, in gara tra i Big con il brano Damme 'na mano, ha portato con sé un po’ di romanticismo extra nella città dei fiori. Accanto a lui, infatti, c’è Giulia De Lellis, influencer e imprenditrice beauty, che da tempo condivide con il trapper una storia d’amore che fa sognare i loro fan.

Nelle ultime ore, però, i riflettori non sono puntati solo sulla performance musicale di Tony Effe, ma su una voce che sta facendo il giro dei social: il rapper romano potrebbe fare una proposta di matrimonio a Giulia De Lellis proprio durante il Festival. Secondo indiscrezioni, Tony avrebbe ordinato 4mila rose rosse da far consegnare alla fidanzata in un momento clou della kermesse.

Un gesto romantico e spettacolare che, se confermato, farebbe passare in secondo piano anche le esibizioni più emozionanti di questa edizione. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata da parte della coppia, ma i fan già sognano il momento in cui Tony, magari sul palco dell’Ariston, dichiarerà il suo amore eterno alla sua Giulia.

Per ora, i due si godono la magica atmosfera di Sanremo. Appaiono più affiatati che mai, come dimostrano gli scatti pubblicati sui social. Tony, con il suo stile inconfondibile, e Giulia, sempre impeccabile e raggiante, sono già stati avvistati tra le vie della città dei fiori, dove non si sono sottratti ai flash dei fotografi.

Inizialmente si vociferava che Giulia De Lellis potesse avere un ruolo da co-conduttrice in una delle serate del Festival, ma l’influencer ha scelto di rimanere nell’ombra per sostenere il suo compagno. Tuttavia, con una proposta di matrimonio in vista, sarebbe difficile restare dietro le quinte.

Che siano vere nozze imminenti o solo un gesto eclatante d’amore, Sanremo 2025 si preannuncia già ricco di emozioni e sorprese, e Tony Effe potrebbe regalare al pubblico uno dei momenti più memorabili di questa edizione.

D’altronde, se c’è un palcoscenico perfetto per dichiarare amore eterno, è proprio quello del Teatro Ariston.