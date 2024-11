L'incontro presieduto dal formatore e trainer Stefano Santori avrà come ospite d'eccezione J.L. Marshall, imprenditore di successo e fondatore di Corsi.it

Torna in Calabria l’evento dedicato alla “Formazione di successo” che si svolgerà all’Ahira Hotel di Rende l’1 dicembre e sarà presieduto da Stefano Santori. Dopo il grande successo dell'edizione precedente “Mentalità Vincente”, la kermesse avrà come ospite d’onore J.L. Marshall, imprenditore a sette cifre e fondatore di Corsi.it (una piattaforma web di corsi), specializzato da oltre quindici anni in acquisizione clienti e “sviluppo del potenziale umano”, una ricerca che mira a creare una mente imprenditoriale.

L’incontro con Stefano Santori, formatore e trainer dal 1994 con licenza U.s.a, conosciuto a livello nazionale, è atteso per il 2 dicembre mentre durante la giornata del 1 dicembre si svolgeranno i minset “Gestire il tempo”, "Efficacia Personale", "Cambiamento personale" e "Cosa sapere per essere efficaci nella vita". A fine corso, verrà lasciato un attestato di partecipazione.