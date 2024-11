Tanta musica e cantautorato nel Curinga Music Festival, la manifestazione che si terrà nel piccolo centro del lametino il 9 agosto e completamente gratuita.

Saranno i Nobraino la punta di diamante dell’edizione 2015 del “Curinga Music Festival”.



La manifestazione, promossa dall’omonima associazione nel piccolo centro storico del lametino, vuole portare grandi nomi della musica in piazza gratuitamente con la finalità di promuovere, valorizzare e fare conoscere Curinga.



E la band folk rock dei Nobraino sarà solo una delle perle del programma del festival. Il primo a salire sul palco il 9 agosto sarà il cantautore Federico Cimini. Cimini, di origini cosentine, proporrà il suo ultimo album“Pereyra”, un lavoro in cui con un’impronta più pop rispetto al precedente continua a raccontare storie di impatto riflessivo e generazionale. Si tratta di testi ironici e pungenti in cui confluiscono, seppur in maniera figurata, aspetti sociali e critiche alla vita di tutti i giorni.



E poi, ancora, Umberto Maria Giardini con il suo post rock cantautorale approdato negli ultimi lavori, secondo la critica de Il Fatto Quotidiano, ad un’esperienza a cavallo tra psichedelia, post rock e cantautorato.



Ma non ci sarà soltanto musica. Nel pomeriggio l’associazione “Il Cerchio Magico” di Reggio Calabria per tutti i bambini proporrò “Spettacolo Circus”, giocolieri, mangiafuoco, micromagia, animazione. L’appuntamento è per il 9 agosto a Curinga.