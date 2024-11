Il 24 e il 25 agosto, ad Amantea, al Parco della Grotta, torna l’Amantea Comics.

La manifestazione, dedicata a Stefania Mari concittadina prematuramente scomparsa nel 2017, prevede numerose attività. Saranno coinvolti soprattutto i giovani con giochi da tavolo, giochi di ruolo, console e videogame. Previsti, inoltre, momenti musicali e di animazione, alla presenza di cosplayer e artisti teatrali. Questa seconda edizione punta, però, non soltanto all’intrattenimento: insieme al contesto più specificamente ludico e ricreativo – che pertiene per sua essenza all’evento – , Amantea Comics si configura sempre più come momento culturale di alto valore sul territorio, sposando passione e riflessione teorica sul tema, svago e conoscenza, tenendo bene a mente il ricordo e le passioni di Stefania.





Durante le due giornate sono previste attività con artisti, illustratori, docenti universitari; e poi stand, mostre, letture, talk, concerti, spettacoli di danza; contest Cosplay e contest Videogame. Domenica 25 agosto la giornata sarà dedicata a Neon Genesis Evangelion, anime cult degli anni Novanta divenuto uno tra i prodotti più influenti e rivoluzionari del genere che, a partire dal 21 giugno, sarà disponibile anche sul catalogo Netflix.

Il programma ufficiale, infine, sarà reso noto nel mese di luglio.