Una classifica mondiale stilata da una prestigiosa Università di Shangai premia l’Unical nell’ambito della Matematica

Dopo lo strano caso della classifica del Censis che voleva l’Unical tra le migliori università italiane per la facoltà di Scienze Mediche, con il piccolo grande neo che non esiste alcun corso del genere ad Arcavacata, ora un nuovo e più concreto riconoscimento arriva da Shanghai.

Si tratta della prestigiosa classifica ARWU 2015 (Academic Ranking of World Universities), stilata ogni anno dall'Università Jiao Tong di Shanghai. Secondo il report l'Università della Calabria si conferma tra le migliori al mondo nel settore della Matematica, piazzandosi al 151esimo posto.

Tra i parametri di valutazione la qualità della ricerca dei docenti, con particolare riferimento a pubblicazioni scientifiche, loro impatto e numero di citazioni, successo dei laureati e dottori di ricerca, premi e riconoscimenti scientifici.

Il risultato si pone in continuità con quello registrato dall’ateneo anche lo scorso anno e premia soprattutto il Dipartimento di Matematica e Informatica, diretto dal Nicola Leone, in cui si concentrano gran parte dei ricercatori di questa disciplina.

Ma nel passato si è fatto anche di meglio. Basti pensare che qualche anno fa il Dipartimento di Matematica e Informatica si era contraddistinto per il 76° posto mondiale nella relativa classifica dell'Informatica.