Il presidente della Regione Mario Oliverio sarà a Camigliatello Silano per la prima corsa della storica locomotiva

Tutto è ormai pronto presso la stazione ferroviaria di Camigliatello Silano tirata a lucido per l’occasione. Dopo otto anni di fermo, questo pomeriggio, alle 17, il presidente della Regione Mario Oliverio, che ha fortemente voluto e sostenuto questa iniziativa, darà ufficialmente il via alla ripresa del servizio dello storico “Treno della Sila” sulla tratta Moccone-Camigliatello-San Nicola, il convoglio turistico a vapore da 120 posti che, su carrozze rigorosamente d’epoca, attraverserà il Parco Nazionale della Sila. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti i dirigenti di Ferrovie della Calabria, sindaci, consiglieri regionali e provinciali, amministratori locali, operatori turistici e cittadini.

«Finalmente – ha affermato il presidente della Regione, tramite nota - si realizza un progetto che abbiamo fortemente voluto e sostenuto e su cui abbiamo impegnato risorse ed energie. Il tratto ferroviario che collega San Giovanni in Fiore a Cosenza attraversando l’Altopiano Silano è un patrimonio storico e di ingegneria industriale che non poteva essere perduto. Per questo motivo, nel quadro di un programma complessivo di interventi che riguarda il recupero di diverse strutture incompiute o lasciate nell’abbandono nella nostra regione, abbiamo deciso nei mesi scorsi, di concerto con il commissario straordinario di Calabria Verde Mariggiò e con il direttore di Ferrovie della Calabria Lo Feudo, di realizzare un intervento di riqualificazione e recupero della tratta ferroviaria silana e di ristrutturare la vecchia stazione di Camigliatello silano per destinarla a uso turistico e sociale. Ora il sogno è diventato realtà e contribuirà notevolmente alla valorizzazione e al rilancio turistico dello straordinario patrimonio di bellezze paesaggistiche e naturali che è la Sila».

Ringraziati, inoltre, i dirigenti, le maestranze di Ferrovie della Calabria, il Commissario e il personale di “Calabria Verde" che, con grande impegno e passione, hanno contribuito alla realizzazione «di una iniziativa che arrecherà senz’altro benefici e vantaggi a quanti vivono ed operano in questa area del territorio regionale che ha tutti i numeri per essere e diventare un grande polo di attrazione turistico».

Nel corso della presentazione verranno illustrati il calendario dei viaggi, le modalità per poter usufruire del treno a vapore e il servizio “online” dal quale sarà possibile prenotare ed acquistare il posto a bordo del convoglio. Contestualmente insieme al “Treno della Sila”, il presidente Oliverio darà ufficialmente il via anche al "Transumanze Silafestival Village", un appuntamento di festa, musica, cultura ed incontri assolutamente da non perdere. Il cartellone si presenta ricco di eventi e animerà, dall' 8 al 15 agosto, tutta l'area della Stazione delle Ferrovie della Calabria di Camigliatello Silano in cui verrà allestito un vero e proprio "villaggio".

Al suo interno si svolgeranno convegni, mostre fotografiche, concerti, spettacoli, proiezioni di film, animazione per i più piccoli, lezioni di fumetto, master wine e degustazione di prodotti tipici locali. In chiusura di serata, alle 21, previsto il primo appuntamento musicale con i “Nuju”, una band che promette faville. Non mancheranno i lupi, mascotte del "Transumanze Silafestival", storica iniziativa che rende omaggio a una delle tradizioni che in passato sono state determinanti per l'economia naturale del territorio e che si presenta come un grande contenitore di eventi che animeranno l'altopiano silano, da agosto fino alla fine di settembre.