Il sottosegretaria ai Beni Culturali Dorina Bianchi ha introdotto i lavori di ‘Fare Turismo, l’evento che si è aperto oggi a Roma: ‘Entro settembre, avremo un Piano strategico nazionale sul turismo sostenibile’

“Il futuro del Turismo si chiama sostenibilità”. Così Dorina Bianchi, sottosegretario ai Beni Culturali, introducendo i lavori di Fare Turismo, la tre giorni dedicata al turismo che si è aperta oggi a Roma.

“Il turismo – aggiunge – è il nostro petrolio. La strategia su cui puntiamo con il Ministro Franceschini è rilanciare l’offerta turistica investendo sui temi della sostenibilità in stretta connessione con la cultura. L’Italia è un museo a cielo aperto: per questo è possibile decongestionare le grandi città d’arte e promuovere itinerari alternativi che valorizzino le bellezze del nostro paese”.

“In questo senso – spiega il sottosegretario – il turismo è anche un asset per il rilancio del Sud, oltre che un’opportunità economica per il nostro Paese e per la creazione di nuovi posti di lavoro. Siamo la quinta destinazione turistica per numero di visitatori e per spesa dei turisti internazionali. Ci meritiamo molto di più e stiamo lavorando per fare meglio. È questa la nostra mission”.

E conclude: “pertanto, entro settembre, avremo un Piano strategico nazionale sul turismo sostenibile, che sarà in grado di superare i particolarismi territoriali e creare una cabina di regia tra Governo e Regioni. Dobbiamo superare la frammentazione dell’offerta turistica e avere una progettualità comune”.