Dopo 5 mesi esatti dalla pubblicazione dell’album “Via della Musica 11” il cantautore catanzarese Francesco Iaconantonio lancia il singolo “tutto e niente“, nato anche questo dalla collaborazione con Raffaele Polverino, composizione melodica firmata da Iaconantonio e Polverino ed il testo da quest’ultimo. Il brano, in uscita il 3 settembre 2021, distribuito su tutti i digital store del web “Spotify, Youtube, I tunes, Amazon Music, Deezer, Tik Tok, Google Play” dall’etichetta discografica indipendente “Incudine Records”, evoca nelle sonorità, nelle parole e nell’artwork di copertina un’ambientazione ed un’atmosfera retrò.

Tutto e niente racconta la storia di due amanti che pur stando bene insieme non riescono ad aprirsi completamente l’un l’altro, dichiarandosi vero amore. Per questo motivo nel ritornello della canzone il testo “Persi in questo istante siamo tutto e siamo niente, forse è meglio non parlare, forse è meglio far l’amore… soli in questo letto, soli contro tutto il mondo, siamo andati fino in fondo io e te”.

Un richiamo al passato con una chiave di lettura moderna, questo l’obiettivo dei due autori del brano e dell’arrangiatore e bassista Francesco Leone, che insieme ad altri musicisti: Pietro Garcea, trombe, Vincenzo Lamanna, fisarmonica, Mattia Longo, chitarre, hanno cucito il vestito più adatto al tipo di melodia e di testo. Alla realizzazione ed alla promozione del singolo, hanno collaborato inoltre: il produttore Daniele Adolfo Venti che ha lavorato al mastering del brano, il fotografo Davide Ionà che ha realizzato lo scatto artistico della copertina, Pasquale Iaconantonio che ha curato le grafiche, Il Bristol Cafè Retrò del quartiere marinaro di Catanzaro che ha prestato la location per la prese fotografiche. Tutto e niente potrà essere ascoltato dal 3 settembre 2021, oltre che sui vari digital store, anche sui profili social ufficiali di Francesco Iaconantonio, pagina facebook, twitter, instagram.