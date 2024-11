Tutto esaurito per la decima edizione del Lamezia Wine Fest, la sezione dedicata al patrimonio enologico calabrese di Lamezia Summertime, rassegna culturale che promuove l’arte e valorizza il territorio.

Nato da un’idea di Pieffe Comunicazione in collaborazione con la Fondazione italiana sommelier, il Wine Fest ha dedicato una parte degli eventi anche all’olio con il seminario "L'olio in cucina e il corretto abbinamento con il vino" a cura della Fondazione Italiana Sommelier in collaborazione con il Consorzio Lamezia Dop.

Nella due giorni di Lamezia spazio anche all’arte, con il jazz di Carlo Caligiuri Trio, lo spettacolo Art Patachipi e l’esposizione di un’opera dell’artista lametina Sonia Bellezza.

«Ho voluto che questa decima edizione del Lamezia Wine Fest fosse un simbolico giro di boa, con l’obiettivo di avvicinare un pubblico sempre più vasto su questa manifestazione incastonata nello splendido territorio della città di Lamezia Terme, nel cuore della Calabria - ha detto il co-direttore artistico Pierluigi Fragale - Lamezia Wine Fest è un evento di valorizzazione del vino, della birra e degli olii extravergine ma anche dello spirito calabrese nella sua totalità. Un’azione di promozione che mette insieme eccellenze enogastronomiche e territorio».

Lamezia Summertime, è proseguita con le proiezioni delle pellicole d’autore a cura del co-direttore artistico Ivan Falvo D’Urso, sul grande schermo della riqualificata location del Parco fluviale Barisco, i due speciali appuntamenti all’abbazia benedettina con il teatro di Elisabetta Pozzi e Stefano Massini e la tre giorni di spettacoli itineranti nel centro cittadino con gli artisti di strada, a cura del co-direttore artistico Pierpaolo Bonaccurso.

Lamezia Summertime è stato realizzato dal Comune di Lamezia Terme, con la collaborazione di Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia, le cooperative sociali Teatrop e Inrete ed è stato finanziato dalla Regione Calabria .