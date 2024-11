C'è attesa a Paola per l'evento dell'8 agosto che vedrà protagonista Wax. Il concerto organizzato in Piazza IV novembre, «afferma e rafforza, - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - la forte volontà dalla parte del primo cittadino della città di San Francesco, Giovanni Politano e della giunta comunale, di proseguire nella ferma convinzione, che la valorizzazione del territorio e la promozione del turismo, sono il primo passo verso una concreta e determinata azione, volta all’accomodamento e all’intesa economica».

«Sono molte le sfide che l’amministrazione comunale ha assunto, - si legge ancora - con l’assenso e il benestare di tutta la popolazione. Giovanni Politano, porta voce del popolo, ne ha compreso fin da subito le esigenze dando espressione materiale e tangibile di un comportamento sempre in linea con le idee e le vicende. Resta tra le genti e per la gente, anche l’otto agosto in Piazza IV Novembre a Paola, avendo già in mente il prossimo evento, di cui non sappiamo ancora molto se non la data, ovviamente: il capodanno 2024. Con la certezza che ogni azione, non è una replica della precedente, ma il miglioramento e il superamento della scorsa».