Gli eventi clou saranno il 16 e il 17 con gli spettacoli di Teo Teocoli e Gianfranco Jannuzzo. Il 23 settembre il concerto di Luca Carboni

Teo Teocoli, Gianfranco Jannuzzo e Luca Carboni saranno i protagonisti della 51ma edizione del Settembre Rendese. Presentata al Museo del Presente nel corso di una conferenza stampa, la rassegna di spettacoli e cultura più longeva della Calabria si articolerà in numerosi appuntamenti localizzati in diverse location sparse sul territorio, con particolare attenzione al centro storico. Proprio il borgo antico infatti, ospiterà alcuni tra gli appuntamenti di cartello. Variegato il programma, arricchito dalla mostra all'aperto delle grandi sculture di Justin Peyser in allestimento nei giardini comunali antistanti il municipio.

Ad illustrare l'iniziativa il sindaco di Rende Marcello Manna e l'assessore alla cultura Vittorio Toscano. Nonostante le limitate risorse economiche e la riduzione, rispetto allo scorso anno, del finanziamento erogato dalla Regione Calabria, è stata garantita una manifestazione di qualità e con nomi altisonanti anche grazie al contributo di sponsor privati. «Un connubio – ha spiegato l'assessore Toscano – funzionale a garantire la qualità degli appuntamenti. Il tessuto imprenditoriale locale ha immediatamente colto le potenzialità del progetto, sposandolo fin da quando questa amministrazione lo ha proposto due anni fa per la prima volta». Il sindaco Marcello Manna ha ribadito la necessità che questo tipo di manifestazioni siano organizzate in rete con gli altri comuni dell'area urbana. «Puntiamo a costituire un cartellone unico di eventi da ospitare in tutte le città che gravitano attorno al capoluogo. Questa è la nostra ambizione. Ci sono già dei colloqui avviati con gli altri sindaci per giungere all'organizzazione di un'unica grande iniziativa che eviti inutili sovrapposizioni di appuntamenti e che offra al bacino di utenza e, perché no, anche ad una certa fascia di turisti, una serie di spettacoli e momenti di incontro e di cultura da ospitare tra Cosenza, Rende, Castrolibero, le Serre Cosentine e gli altri centri, presilani o della valle del Crati, che vorranno partecipare. Anche così si può ambire a costruire concretamente l'area urbana». Tornando al programma del Settembre Rendese, gli eventi clou saranno il 16 e il 17 con gli spettacoli di Teo Teocoli e Gianfranco Jannuzzo, entrambi in programma nel centro storico, in Piazza degli Eroi. Il 23 settembre sarà la volta di Luca Carboni, in Via Rossini. Non mancheranno convegni, galà di poesia, mostre fotografiche e di pittura, serate di lirica e di jazz. La kermesse si aprirà il 9 settembre al Museo del Presente con l'inaugurazione della mostra evento “Geni Comuni” a cura di Roberto Sottile. Garantito per gli spostamenti, per tutte le manifestazioni in programma, un servizio gratuito di bus navetta.

Salvatore Bruno