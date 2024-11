Sergio Gaudio, è originario di Palmi ma vive negli USA, lavora nel team che ha realizzato l’antenna Ligo. Al team sarà conferito il prestigioso riconoscimento. Gaudio è anche un dirigente del PD di cui è responsabile negli USA

Ha destato tanto orgoglio e soddisfazione nella comunità italiana in USA e non solo, il conferimento del Premio Nobel per la fisica al team scientifico che ha realizzato l’antenna Ligo, di cui fa parte l’italiano Sergio Gaudio. Sui social piovono le congratulazioni dagli Stati Uniti ma anche dall’Italia, dove Gaudio è conosciuto come apprezzato dirigente del PD, di cui è il responsabile in USA.

!banner!

Il Nobel per la fisica è stato assegnato stamattina agli scienziati Kip Thorne , Rainer Weiss e Barry Barish, che hanno contribuito a scoprire le onde gravitazionali. Questo fenomeno, previsto da Einstein con la teoria della relatività, è stato osservato per la prima volta nel 2015 dall'antenna americana Ligo, alla quale collabora appunto Sergio Gaudio. Un’altra fetta di italianità viene dall’osservazione, confermata ad agosto di quest'anno, anche dall'antenna italiana Virgo, strumento dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che si trova a Càscina, in provincia di Pisa, ed è stata, peraltro, menzionata espressamente nell'annuncio del premio.