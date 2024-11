Una nuova sfida per l'artista calabrese entrato a far parte del network LaC. Girerà per tre settimane insieme ad un cast importante una commedia tra Isola Capo Rizzuto, Le Castella e Crotone

È tutto pronto a Isola Capo Rizzuto per l'inizio delle riprese del film "Un sindaco fuori dal Comune", scritto da Paolo Marra, previste da lunedì 10 giugno. Attore e conduttore (da poco entrato a far parte del network LaC) si cimenterà in una nuova avventura che lo vede tra i protagonisti di una produzione cinematografica importante in un bellissimo angolo naturalistico della Calabria.

Marra, oltre a essere l'autore e il produttore, sarà l'attore protagonista della commedia comica del regista Fabio Mancuso, targata CineIsola Production in collaborazione con Blue Movies, con un cast composto da Enzo Salvi, Martufello, Antonio Tallura, Francesca Rettondini, Daniela Fazzolari e Michele Bruzzese. Le riprese proseguiranno per circa tre settimane tra la cittadina jonica, il borgo di Le Castella e Crotone con l'artista calabrese già pronto per questa nuova avventura.

Artista, cabarettista... manca poco per vederti all'opera in un'altra veste: autore, produttore e attore protagonista di un film?

«Per me è una grande opportunità iniziare a fare cinema, anche perché dopo così tanti anni di cabaret e televisione penso di essere pronto a tutto, questa è una sfida per me visto che avrò anche la veste di produttore».

Quando è nata l'idea del film "Un sindaco fuori dal Comune"?

«L'idea è nata dopo aver girato alcune scene del film Libero di Volare di Fabio Mancuso, da lì si è accesa la lampadina nella mia testa e ho proposto di fare una commedia. Pian piano l'abbiamo sviluppata con Fabio e ora finalmente si inizia a girare dopo un paio di anni».

Un film da girare in Calabria con una produzione calabrese.

«L'obiettivo è valorizzare la nostra amata terra che è la Calabria, non a caso il 100% della troupe è calabrese, anche alcuni attori hanno origini calabresi come Antonio Tallura e Daniela Fazzolari. A completare il cast non posso non citare due nomi importanti del cinema che sono Enzo Salvi e Martufello».

Tra pochi giorni si inizia a girare, quali sono le aspettative di Paolo Marra?

«In realtà siamo già partiti giorno 4 proprio negli studi di LaC Tv, ma a livello ufficiale partiremo il 10 giugno a Isola di Capo Rizzuto. Altre location saranno Crotone e il borgo di Le Castella. Le mie aspettative sono quelle di fare un buon lavoro e di instaurare solide basi anche per progetti futuri, nel nostro piccolo abbiamo le carte in regola per riuscire a fare belle cose che giovano soprattutto alla nostra regione».



Parte da qui, dunque, una nuova avventura per Paolo Marra in un progetto cinematografico che come lui stesso ha ammesso ha tra gli obiettivi principali quello di «valorizzare la Calabria»