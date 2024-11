Un artista che si è messo in gioco, sfatando quel mito del tenore “classico e impostato”, buttandosi anche nella musica leggera. Nella città pitagorica presentato il live-show “Tonight”

Un artista che si è messo in gioco, sfatando quel mito del tenore “classico e impostato”, buttandosi anche nella musica leggera: è Piero Mazzocchetti che ha presentato a Crotone il live-show “Tonight”, all'interno della kermesse “Festival dell'Aurora”. Un viaggio musicale che parte dalla lirica, ma tocca grandi artisti come Frank Sinatra, Domenico Modugno o Lucio Dalla. Lo spettacolo è stato impreziosito anche dalla presenza della ballerina e coreografa Grazia Cundari che ha arricchito le formidabili interpretazioni del tenore abruzzese. Mazzocchetti, protagonista al Festival di Sanremo nel 2007 e classificatosi terzo con il brano “Schiavo d'amore”, ha fatto parte del cast dell'ultima edizione dello show di Rai Uno “Tale e quale”.

«Ho accettato la chiamata di Carlo Conti all'inizio un po' in maniera scettica – ha dichiarato Mazzocchetti – perchè gli dicevo di essere comunque un cantante lirico, anche se amo la musica leggera. Ma era proprio questo quello che cercavano, un cantante lirico che si cimentasse con personaggi leggeri, da Elton John a Tom Jones. Ho fatto anche un omaggio molto sentito ad un vostro corregionale, Mino Reitano, perchè ci volevamo molto bene e avevamo una stima reciproca. Per me è stato un modo per mettermi in gioco, non mi sono curato della gara perchè era un gioco dove bisognava far vedere, oltre alla voce, anche la recitazione. Alla fine mi sono divertito tantissimo e ho fatto vedere un mio lato più scherzoso».

Riguardo allo show presentato a Crotone, «è– ha dichiarato il tenore – partendo dall'operetta fino ad arrivare ai giorni nostri, passando per brani degli anni '40 e '50 con omaggi alla cinematografia».Una piacevole sorpresa del palcoscenico, un artista con una voce meravigliosa che ha incantato gli spettatori giunti al teatro Apollo di Crotone, estasiati da questo mix creato sul palcoscenico.