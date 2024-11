La cantante tredicenne parteciperà a Sanremo Discovery e al Television Song Contest, due vetrine per giovani talenti. «Sono felice ma anche curiosa» racconta

Tredici anni, catanzarese, Marisa Vergata rappresenterà la Calabria a Sanremo. Dopo essersi aggiudicata il premio della critica all'International Song di Taranto si prepara ad esibirsi a due eventi collaterali del Festival di Sanremo.

«In questo momento sono felice di essere arrivata fino a qui ma allo stesso tempo ho curiosità ed ansia per quello che potrà avvenire» spiega Marisa prima della sua partenza. Domani parteciperà agli eventi in programma: Sanremo Discovery e al Television Song Contest, due vetrine discografiche in cui la commissione andrà a caccia di nuovi talenti.

«Io canto da quando sono piccola - racconta ancora -; è una passione che coltivo fin da bambina. Infatti, ricordo che come regali chiedevo sempre i microfoni o le chitarre. Da qualche anno poi ho iniziato a partecipare ai concorsi quindi sono entrata nel mondo dello spettacolo». Per due anni la scuola di canto e poi le partecipazioni ai concorsi. In dieci mesi la scalata che la porterà ad uno degli eventi canori più attesi dell'anno.