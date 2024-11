Lo chef Fabio Le Pera e la moglie Nunzia Lo Giudice, originari di Acri sono la coppia che rappresenterà la

Calabria ai fornelli del noto popolare programma “Cuochi d'Italia – Il campionato delle coppie”.

La tramissione di TV8, "Cuochi d'Italia", condotta nelle passate edizioni da Alessandro Borghese, andrà in onda con la nuova formula, dove a sfidarsi saranno coppie che lavorano insieme nell'ambito della ristorazione e che dovranno essere necessariamente legate da un vincolo di parentela, proprio per poter sviare alle restrizioni dovute ai DPCM anti-covid.

La conduzione del nuovo format è affidata a Bruno Barbieri, che sostituisce Alessandro Borghese, conduttore della scorsa edizione. Rimane invariata, invece, la coppia di giudici: gli "stellati" Gennaro Esposito e Cristiano Tomei.

La prima puntata è andata in onda lunedì primo febbraio, mentre la Calabria, scendere in campo (anzi ai fornelli) venerdì 12 febbraio 2021 alle ore 19:30, con i coniugi Le Pera, titolari di un agriturismo ad Acri, che proveranno a prendere per la gola i giudici. «Oltre alle normali ambizioni di vittoria da concorrenti di una gara - afferma Fabio Le Pera - sarà sicuramente un'ulteriore occasione per far conoscere, al pubblico nazionale, il grande patrimonio agro-alimentare della nostra amata Calabria».