La musicista di Gioia Tauro nell’orchestra del programma che accompagnerà i concorrenti in gara: «Siamo tutti coetanei, è sempre una grande emozione»

Tra poche ore si conoscerà il vincitore della diciottesima edizione di X Factor, il seguitissimo talent show canoro di Sky. A decretarlo sarà la finalissima che si svolgerà questa sera in Piazza del Plebiscito a Napoli e visibile in chiaro anche sul canale Tv8. Una location iconica, un palco spettacolare e oltre 16 mila spettatori previsti, faranno da cornice alla sfida avvincente tra i tre concorrenti di Achille Lauro, i Patagarri, Les Votives, Lorenzo Salvetti, contro Mimì, la cantante capitanata da Manuel Agnelli. La trasmissione, condotta da Giorgia, quest’anno ha registrato record di ascolti.

In occasione della semifinale tenutesi nell’arena di Assago alle porte di Milano, ad accompagnare le esibizioni dei vari artisti in gara, anche la ventinovenne violinista di Gioia Tauro Erika Campisi insieme all’orchestra filarmonica della Franciacorta. La musicista, che spesso suona con il famoso trio “Il Volo”, era alla sua seconda partecipazione dopo quella di due anni fa.

«È stata una grande emozione vedere dal vivo Giorgia e accompagnarla con l’orchestra nell’apertura del programma mentre intonava la sua celebre canzone “Gocce di Memoria” – dichiara ai nostri microfoni la giovane violinista -. Tutti i concorrenti sono stati molto disponibili. Essendo coetanei, abbiamo subito familiarizzato. Sono artisti preparatissimi. Su tutti mi ha impressionato Mimì Caruso, ha una voce formidabile che ci ha incantato con la struggente e significativa interpretazione del brano “Strange Fruit” di Billie Holiday, che parla di razzismo e diritti civili».



L’artista si sta esibendo in palcoscenici importanti, ed è un vanto per la comunità gioiese. Erika ha iniziato a studiare musica nella sezione dedicata al settore della scuola media "Pentimalli" di Gioia Tauro, facendo parte anche dell’orchestra sinfonica giovanile della Piana presieduta da Caterina Genovese. Successivamente, si è iscritta al conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria e si è perfezionata presso il prestigioso Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.

A far parte dell’Orchestra della Franciacorta a X Factor 2024, insieme a componenti provenienti da tutta Italia, anche la violinista taurianovese Chiara Ambesi. Due ragazze calabresi che hanno portato in alto il nome della Regione in un evento musicale di altissimo livello.