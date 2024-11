Cosenza- I 33mila iscritti dell’Università della Calabria potranno godere di Microsoft 2013 gratuitamente. L’Unical è la terza università italiana a siglare questo accordo con Microsoft.

Tutti gli studenti dell’Unical potranno utilizzare il pacchetto Microsoft office 2013 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) e i servizi di Microsoft Office 365 su cloud. L’iniziativa rientra nel rapporto di collaborazione instaurato dall’azienda con l’Università della Calabria. Un accordo simile lo hanno già siglato la Luiss Guido Carli e l’Università di Tor Vergata.



Soddisfatto il rettore dell’Ateneo, Gino Mirocle Crisci: “Una nuova iniziativa che conferma l’attenzione riservata ai veri protagonisti della vita universitaria, le migliaia di iscritti che ogni giorno popolano il nostro Campus, ai quali dobbiamo fornire risposte concrete e soluzione adeguate ai loro bisogni”. “Possiamo e dobbiamo dare di più – continua – il nostro impegno deve puntare a rafforzare la capacità complessiva dell’Ateneo di essere all’altezza del ruolo che gli compete, facendo del Campus il luogo ideale in cui i nostri ragazzi possono formarsi ed ottenere il massimo, sotto tutti i punti di vista. (…) Non va sottovalutato l’accesso alle tecnologie informatiche e in particolare la conoscenza di Microsoft Office, che risulta fondamentale per la ricerca di un posto di lavoro”.