A rendere omaggio all’accademico russo ma calabrese d’adozione, è stata la European Society of Computational Methods in Sciences, Engineering ad Technology

Ancora un prestigioso riconoscimento al prof. Yaro Sergeyev, matematico di fama mondiale e docente del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica – DIMES – dell’Università della Calabria.

Questa volta a rendere omaggio all’accademico russo ma calabrese d’adozione, è stata la European Society of Computational Methods in Sciences, Engineering ad Technology che - nel corso della tredicesima edizione del congresso “International conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics” che si è tenuto nei giorni scorsi a Rodi - gli ha attribuito la “Honorary Fellowship”.

Si tratta del più prestigioso riconoscimento che l’organismo di ricerca internazionale conferisce ai suoi membri e che è stato attribuito al prof. Sergeyev “per l’eccezionale contributo che le sue ricerche - si legge nella targa - hanno apportato alla matematica computazionale ed alla analisi numerica”.