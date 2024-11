La band tutta al femminile ha portato nel capoluogo pitagorico l'insegnamento lanciato 52 anni fa dalla fondatrice del Movimento dei Focolari, Chiara Lubich

Tappa crotonese del tour mondiale del gruppo Gen Verde International Performing Arts Group, la band tutta al femminile legata al Movimento dei Focolari di Chiara Lubich, con lo scopo di raggiungere l'unità fra le generazioni, le culture e le religioni. Più di due ore di concerto al Palamilone di Crotone che hanno coinvolto i tantissimi ragazzi e ragazze giunti a sentire le Gen Verde, che, con una grande carica sul palcoscenico, hanno coinvolto i presenti. La band è composta da 22 elementi provenienti da tutto il globo e, in 52 anni di attività, hanno portato in giro per il mondo oltre 1.500 spettacoli ed eventi, realizzato centinaia di tour e prodotto 69 album in 9 lingue. Ad oggi sono 147 le cantanti, musiciste, attrici, tecnici, danzatrici che hanno fatto parte delle Gen Verde.

Un concerto molto carico che ha sfatato il “mito” per il quale i messaggi religiosi non siano fatti per le giovani generazioni, ma grazie al potere della musica, sono arrivati dritti al cuore di chi è venuto ad ascoltarle. Le Gen Group si occupano anche di attività didattica e formativa rivolta ai giovani, attraverso workshop e corsi specifici, improntando maggiormente il messaggio voluto lanciare dalla fondatrice del Movimento.