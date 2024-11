Tra i nuovi arrivati nella nota trasmissione Tv "Uomini e Donne", condotta da Maria De Filippi, c'è un uomo di Gioia Tauro. Ad approdare nel consolidato dating show, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14:45 su Canale 5, è Vincenzo D'Agostino. Nelle puntate che si registrano negli studi di via Tiburtina a Roma, tra dame, cavalieri, corteggiatori e nuovi tronisti della ventottesima edizione del programma, l'uomo di Gioia Tauro avrà l'obiettivo di incontrare l'amore.

I partecipanti al Trono Over sono liberi di frequentarsi come meglio credono, con “esclusiva” o senza. In studio, i protagonisti forniscono aggiornamenti riguardo le loro conoscenze e lasciano il programma quando trovano l'anima gemella.

D'Agostino è una persona molto conosciuta a Gioia Tauro, grazie al suo carattere generoso, allegro e disponibile. Dedito al lavoro, passa le giornate sott'acqua: è un sommozzatore professionista e gestisce un'azienda privata nel Porto gioiese.

I telespettatori che seguono assiduamente la trasmissione di Maria De Filippi, nelle prossime puntate, sicuramente, avranno modo di conoscere il cinquantanovenne gioiese. Vincenzo D'Agostino per ora si sta ambientando nel programma, e nei giorni seguenti, di certo, si farà apprezzare dal pubblico, dagli storici opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, e dal parterre femminile.