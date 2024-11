VIDEO | Al teatro Politeama in scena le performance degli studenti calabresi introdotte dal messaggio della direttrice Maria Rita Calvosa

«Dico agli studenti di divertirsi, di vivere la vita seguendo i propri istinti, le proprie attitudini e capacità, di saper sviluppare il loro spirito critico e di crescere con personalità libere e soprattutto con un libero pensiero». L’augurio del direttore dell’ufficio scolastico regionale Maria Rita Calvosa agli studenti calabresi arriva in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico al teatro Politema di Catanzaro. Una vera e propria festa della scuola, presentata dai rappresentanti delle consulte studentesche provinciali della Calabria, con performance musicali, artistiche, cinematografiche e teatrali degli istituti scolastici delle cinque province a pochi giorni dal sisma che nelle scuole del capoluogo di regione ha suscitato molta paura e ha ricordato la preoccupante situazione in cui versa l’edilizia scolastica. «L’altro ieri lo spavento c’è stato. La verifica degli istituti è stata immediata - ha sottolineato la Calvosa -. Alcuni dirigenti chiedono di migliorare la situazione che, dobbiamo dirlo, riguarda tutto il territorio nazionale. Quindi speriamo che gli organi preposti, con i corretti finanziamenti e gli aiuti dovuti, possano dare delle scuole sicure a tutti i ragazzi, non solo a quelli calabresi».