Si è tenuta oggi, venerdì 6 settembre presso la Sala degli Stucchi dell'Hotel Excelsior, alla presenza di Vincenzo Spadafora, Ministro alle Politiche giovanili e allo Sport, e Francesco Samengo, Presidente Unicef Italia, la cerimonia di premiazione del “Leoncino d'Oro”, istituito da Agiscuola nel 1989, giunto alla 31a edizione e divenuto nel tempo uno dei premi collaterali più significativi della Mostra di Venezia. È stata inoltre assegnata la 40a “segnalazione Cinema for Unicef”. La cerimonia è stata presenziata da Luciana Della Fornace, Presidente Agiscuola.



Il Premio “Leoncino d'Oro” è stato assegnato al film Il Sindaco del rione Sanità di Mario Martone con la seguente motivazione: «Un’opera di stampo teatrale, valorizzata da una regia che richiama un'atmosfera da palcoscenico e al contempo che riesce ad innovare un genere in ascesa in modo non convenzionale. Per aver saputo rappresentare, con eleganza e brutalità, una realtà in cui la violenza è una prerogativa dell'ignoranza. Per aver portato in scena la figura di un protagonista la cui morale sfugge a qualsiasi stereotipo del genere. Per queste ragioni il Premio Leoncino d'Oro della 76° Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, va a “Il Sindaco del rione Sanità di Mario Martone”».



La Segnalazione Cinema For Unicef è stata assegnata a “The Painted bird” di Václav Marhoul con la seguente motivazione: «Abbandono, violenze, soprusi. Le sfumature di un quadro spietato, dove il colore dell'innocenza é soffocato dalla più cruda brutalità umana. È attraverso gli occhi di un bambino che la storia racconta le proprie colpe, svelando l'impotenza, la fragilità di chi é costretto a subire, inerme di fronte alle atrocità di cui l'uomo è capace. Ripercorrendo i più grandi drammi del passato si arriva così a comprendere il presente, ove la violenza resta, purtroppo, ancora tragicamente attuale. Per queste ragioni la segnalazione “Cinema for Unicef” della 76° Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, va a “The Painted bird” di Václav Marhoul».



Ad assegnare il premio, una giuria di giovani studenti e studentesse rappresentanti di tutte le regioni d’Italia, selezionati, ogni anno, fra gli oltre 6.000 ragazzi che compongono le giurie del David Giovani, l’iniziativa rivolta agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado. I giovani giurati – in seguito ad un accordo siglato con il Comitato Italiano per l’ Unicef – assegnano inoltre il prestigioso premio Segnalazione Cinema For Unicef, riconoscimento istituito dal Comitato Italiano per l’ Unicef presso la Mostra sin dal 1980.