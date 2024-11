Verdiana Zangaro, la talentuosa cantante rossanese, ha lasciato il segno anche nella puntata di ieri di Tale e Quale Show, il programma di imitazioni condotto da Carlo Conti su Rai 1. Con un’intensa interpretazione di “Senza pietà” di Anna Oxa, brano vincitore del Festival di Sanremo 1999, Verdiana ha messo in luce tutta la sua potenza vocale, colpendo pubblico e giuria e conquistando l’8 come punteggio, grazie all'abilità di rendere la complessità vocale della Oxa, soprattutto negli acuti e nelle sfumature più drammatiche. La performance, emozionante anche per la dedica speciale che Verdiana ha voluto fare a una sua amica recentemente scomparsa, ha ricevuto ampi consensi, portandola al vertice della classifica generale.

La potenza vocale di Verdiana emozionano giuria e pubblico

Verdiana ha affrontato con grande padronanza la sfida di interpretare un’artista come Anna Oxa, riconosciuta per il suo stile vocale e per le sue interpretazioni carismatiche e sofisticate. La giuria, composta da Massimo Lopez, Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio, ha espresso apprezzamenti per la capacità di Verdiana di cogliere le sfumature della voce di Oxa e di trasmettere un’emotività potente e autentica. Malgioglio, noto per i suoi commenti schietti e vivaci, ha voluto esprimere tutta la sua stima per Verdiana, sottolineando quanto sia complesso eseguire un brano che richiede non solo forza vocale ma anche precisione nei dettagli interpretativi. Anche Panariello ha elogiato l’esecuzione, commentando con il suo stile ironico ma entusiasta. Le parole di Panariello hanno strappato un sorriso alla stessa Verdiana e al pubblico, e non sono mancate anche considerazioni tecniche sulle particolarità dell’interpretazione. Malgioglio, in particolare, ha apprezzato il lavoro della cantante sulla “voce di testa”, quella vocalità eterea e incisiva che caratterizza Anna Oxa, definendo Verdiana “una delle migliori voci” del panorama italiano.

Il successo a Tale e Quale Show: un omaggio alla musica italiana

Tra commenti tecnici e complimenti calorosi, la puntata ha mostrato come il talento di Verdiana possa dare nuova luce a una canzone iconica, rendendo giustizia all’originale senza cadere nella semplice imitazione. Con una “produzione perfetta” e “movimenti accurati”, Verdiana è riuscita a incarnare il personaggio, anche se, come ha scherzato Panariello, “ovviamente la somiglianza fisica con Anna Oxa è un’altra cosa”. Verdiana, che al momento guida la classifica generale, sta dimostrando puntata dopo puntata di possedere non solo una voce straordinaria ma anche un’espressività che le permette di esplorare diverse anime della musica italiana. La sua dedica alla cara amica scomparsa ha conferito alla performance un tocco di profondità emotiva che ha commosso tutti.

Uno sguardo alla prossima sfida

Nel corso dei commenti, c’è stato anche spazio per un affettuoso saluto ad Anna Oxa. Panariello ha ricordato la cantante con un nostalgico “Ciao, Anna” e ha parlato della loro amicizia. Verdiana, che si prepara ora per la prossima imitazione, quella della leggendaria Mina, continua a ricevere applausi dal pubblico e a raccogliere consensi. Il suo percorso a Tale e Quale Show è la conferma del suo talento e della sua versatilità artistica.