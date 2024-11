La cantante calabrese Veronica Dito, 20 anni tra pochi giorni, è tra i finalisti di Area Sanremo. Dopo una rigida selezione, l'8 novembre prossimo si esibirà sul palco del Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo con il suo brano inedito “Chi se ne frega” (autore Luca Bechelli). Area Sanremo, per dirla come da slogan ufficiale, è il concorso che apre le porte del Festival della Canzone Italiana, l'anticamera della kermesse nazionale sanremese che il prossimo febbraio andrà in scena nella settantesima edizione. Alla fine della giornata, soltanto otto artisti saranno proclamati vincitori, due dei quali avranno accesso diretto al Festival di Sanremo nella categoria "Nuove proposte".

Chi è Veronica Dito

Veronica Dito nasce a Maratea (Pz) il 10 novembre 1999. Cresce in un piccolo e suggestivo paesino dell'entroterra calabrese, Verbicaro, e si dedica anima e corpo alla musica, passione ereditata dai suoi genitori. Già da ragazzina la sua voce non passa inosservata e conquista diversi premi in numerosi concorsi canori. Il suo talento si affina alla "Melisma - School of Music" di Tortora, dove fa tesoro degli insegnamenti della vocal coach Ylenia Iorio. Attualmente, Veronica studia al Saint Louis College of Music a Roma. Oltre al canto e al recente studio del pianoforte, suona anche il sax contralto nell’associazione musicale “Le Crome Vaganti”. «Per lei la musica è tutto - dice chi la conosce bene -, può sembrare una frase scontata ma è realmente così. È in ogni cosa che vede, in ogni persona che incontra e in ogni odore che respira. Nella sua vita non vuole nient’altro che vivere di musica, ma di quella vera, far rivivere e rinascere il blues, il soul il jazz, tenerli sempre accesi nel cuore della gente e rendere tutti felici».

La sua ex insegnante: «Mi rivedo in lei»

«Sono contenta per Veronica, rivedo in lei la mia dedizione e soprattutto merita di arrivare in alto per le sue potenzialità ed il suo talento innato per la musica». Sono le parole a caldo della sua ex insegnante, Ylenia Iorio, che vanta numerose collaborazioni importanti in campo musicale e la partecipazione al talent show "X-Factor" Albania. Tra i suoi studi musicali, anche quelli al Cet di Mogol, il centro di studi musicali fondato dal noto produttore discografico.