Breve biografia di Salvo Sottile, tra i premiati della sezione 'Autori'

Figlio di Giuseppe Sottile, ex capocronista del quotidiano palermitano, il Giornale di Sicilia, comincia a lavorare nel 1989 collaborando col quotidiano La Sicilia e con l'emittente regionale Telecolor Video 3. In seguito inizia a collaborare con Canale 5 a cui Telecolor fornisce immagini e servizi chiusi. All'inizio Sottile approda in Fininvest con la mansione di "informatore" dalla Sicilia. Nel frattempo scrive per il settimanale Epoca, per il quotidiano romano Il Tempo e per il settimanale Panorama.

Nel 1992 Mentana lo assume al TG5 come corrispondente da Palermo e nel 1994 diviene giornalista professionista. Sue le storiche dirette sui grandi processi di mafia e sulle stragi in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nel 2001 Mentana lo chiama alla redazione centrale. Viene inviato a New York, negli Stati Uniti dove racconta in speciali e dirette l'attentato terroristico alle Torri Gemelle e per 64 giorni assume le mansioni di corrispondente di guerra durante il conflitto in Afghanistan che racconta in diretta sia dal confine pakistano (Quetta,Peshawar, Islamabad) che dalla capitale, Kabul.

Nel 2003, dopo undici anni, Salvo Sottile lascia Mediaset per approdare a Sky Italia ed essere il volto del primo telegiornale all news italiano Sky TG 24. Nel 2005 il ritorno a Mediaset. Nel dicembre del 2009 Salvo Sottile decide dopo 17 anni di lasciare il Tg5 per approdare a Videonews, la testata che produce programmi di informazione per il gruppo, come vice direttore. Il 7 marzo 2010 Salvo Sottile debutta alla conduzione in prima serata su Retequattro con Quarto grado, prodotto dalla testata giornalistica Videonews, un programma sui gialli e i casi irrisolti. Venerdì 10 ottobre 2010 Sottile fa registrare a Quarto grado un record assoluto: Retequattro secondo Auditel è la prima rete italiana in termini di ascolto, batte le tre reti della Rai, Italia 1 e perfino Canale 5. Dal 5 luglio al 7 agosto 2012 Salvo Sottile conduce su Canale 5, Quinta Colonna Canale 5, programma di approfondimento su attualità, cronaca e politica . Il 2 luglio 2013, il giornalista dopo 21 anni in azienda, lascia Mediaset per dei contrasti con la direzione generale dell'informazione. A determinare la rottura sarebbe stata la decisione dei vertici aziendali di affidare Matrix, inizialmente promesso a Sottile, al giornalista Luca Telese. L'8 luglio 2013, Salvo Sottile passa a LA7 dove conduce in prima serata il programma di cronaca Linea gialla. Il 30 giugno 2014 debutta alla guida del talk politico estivo di La7 in onda. Il 15 gennaio 2015 manda in stampa per Mondadori il suo terzo libro, Cruel, un romanzo che in pochi mesi scala la classifica dei thrillers più venduti in Italia. Dal 1º giugno 2015, debutta in RAI conducendo insieme ad Eleonora Daniele su Rai 1, Estate in diretta.