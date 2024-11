Massimo Forciniti, membro del CSM, è premiato nella sezione legalità

Massimo Forciniti, di Cosenza, è stato, da circa 1 anno, nominato Componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Fino alla fine degli anni Novanta, è stato componente del Tribunale di Catanzaro con funzioni di giudice del Riesame; dal 2000 al 2005 è stato giudice delle indagini preliminari sempre del Tribunale del capoluogo, occupandosi di inchieste della Direzione nazionale antimafia. E in quegli anni si è occupato di indagini sui clan del Crotonese. Forciniti è già stato componente del Consiglio superiore della magistratura con funzioni di segretario della Settima commissione per l’organizzazione degli uffici giudiziari, segretario della Terza commissione per la mobilità dei magistrati e, infine, segretario della Sezione disciplinare.

Nel 2009 è stato designato a dirigere la sezione penale di Crotone con decreto del ministro della Giustizia.