Giovedì 12 febbraio nella 'Salus Mangialavori' di Vibo Valentia si terrà la terza edizione di 'A brasciolata i jovi grassu'

Con lo scopo di aggregare e coinvolgere il territorio in un cammino di crescita nella partecipazione e nella condivisione, l’U.I.C.I. ha organizzato per Giovedì 12 Febbraio – con inizio alle ore 16, presso i locali “Salus Mangialavori” di Vibo - la terza edizione dell’iniziativa ‘A BRASCIOLATA ‘I JOVI GRASSU, Festa di Carnevale con musica, risate, balli, gastronomia e, naturalmente, tanta allegria. Quest’anno, in linea con quanto pianificato nel corso di uno specifico incontro mirato alla collaborazione tra le associazioni di e per disabili, la manifestazione vedrà attivamente convolte: A.N.M.I.C., A.N.M.I.L., “Dopo Mamma e Papà”, “Fiori nel Deserto”, “Come te”, “Associazione Persone Down”, “La Goccia”, A.I.S.M., U.N.I.T.A.L.S.I., “Mi. pi.aci.”. Sarà uno dei primi momenti di un progetto unitario, che vede protagonisti i diversamente abili e le varie organizzazioni, tutti promotori di una nuova cultura concretamente inclusiva, attenta ai bisogni e fondata sul “contributo di tutti per il progresso di tutti”. Il senso, dell’iniziativa si può sicuramente riassumere nello slogan “insieme per costruire”, in un territorio nel quale, nonostante la necessità di risposte a rivendicazioni corali, si stenta a convergere, a fare rete. “Certo, è un piccolo passo”, evidenzia il Presidente U.I.C.I. Giovanni Barberio “ma significa sicuramente molto, specie se si pensa che è il primo, al quale ci auguriamo ne seguano tanti altri, fino a realizzare un importante cammino verso un diverso modo di vivere e far vivere la disabilità”