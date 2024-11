Il volume scritto dal giornalista e scrittore vibonese Maurizio Bonanno

VIBO VALENTIA - I Templari sono sicuramente l’ordine cavalleresco più famoso al mondo. Nei secoli la loro fama è cresciuta in maniera esponenziale fino ad arrivare ad essere intrecciata anche con miti e leggende riguardanti questo ordine. Ma qual è stato il ruolo dei templari nella storia e quale eredità hanno lasciato, quale il loro modo di agire e di pensare. Domande che trovano risposta nel libro del giornalista e scrittore Maurizio Bonanno. Il volume dal titolo 'Templari cacciatori di umanita' edito da “Il Cristallo”, è stato presentato all’archivio di stato di Vibo Valentia. Un incontro con l’autore che dopo avere tracciato un veloce profilo storico, ha accompagnato il pubblico alla comprensione di quanto importante sia stato il ruolo dei Templari e quali sviluppi ne siano scaturiti dalla loro distruzione, ma soprattutto quanto attuale sia ancora il loro messaggio perché già a quel tempo, - ha affermato Bonanno - il loro modo di agire e pensare era decisamente più avanti di chiunque altro. Non c’è dubbio che mai nessun ordine cavalleresco fu nella storia così potente quanto lo fu quello dei Cavalieri del Tempio agli albori del ‘300 e che con il rogo, dove perirono tutti i Cavalieri con in testa il Gran Maestro Jacques de Molay, i Templari escono dalla storia per entrare nella leggenda. Leggenda da oggi racchiusa nelle pagine del volume di Maurizio Bonanno che ha dato una nuova chiave di lettura all’ordine del Tempio più celebrato, più famoso ed più epico di tutti gli ordini cavallereschi.