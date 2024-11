La Guardia di Finanza di Vibo Valentia aderisce all'iniziativa 'Caserme aperte', prevedendo nella giornata del 4 novembre 2014 l'apertura della Caserma 'G.Vizzari', sita in Vibo Marina

Vibo Valentia - I 4 novembre 1918 aveva termine il 1° conflitto mondiale, un evento che ha segnato in modo profondo e indelebile l'inizio del '900 e che ha determinato radicali mutamenti politici e sociali. Il 4 novembre 1918 con l’entrata delle truppe italiane vittoriose a Trento e Trieste, dopo quasi tre anni e mezzo di combattimenti, si concludeva quella che allora venne definita la “Grande Guerra”. La data, che celebra la fine vittoriosa della guerra, commemora la firma dell'armistizio di Villa Giusti (Padova) con l'Impero austro-ungarico, ed è divenuta anche la giornata dedicata alle Forze Armate. Nella ricorrenza si celebra il “Giorno dell’Unità Nazionale” e la “Giornata delle Forze Armate” per ricordare la data in cui andò a compimento il processo di unificazione nazionale che, iniziato in epoca risorgimentale, aveva portato alla proclamazione del Regno d’Italia il 17 marzo 1861.



Il ministero della Difesa, per celebrare la ricorrenza del prossimo 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, che quest’anno assume ulteriore rilevanza per la concomitante ricorrenza del Centenario della Grande Guerra, ha inteso promuovere una campagna di massima diffusione dell’evento prevedendo sia iniziative celebrative a carattere militare che manifestazioni rivolte ai cittadini.



Nell’ottica di corrispondere al progetto di sensibilizzazione che mira soprattutto a rafforzare i legami tra le Forze Armate ed i cittadini, la Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha aderito all’iniziativa “Caserme Aperte” prevendendo, nella giornata del 4 novembre 2014, l’apertura, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, della Caserma “G. Vizzari”, sita in Vibo Marina, sede del Comando Provinciale, del Reparto Operativo Aeronavale e della Stazione Navale, alla cittadinanza ed alle scolaresche vibonesi.